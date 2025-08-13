Aprenda a letra de “Reunião de Matuto”, de MD Chefe e Major RD MD Chefe e Major RD lançam hoje (13) a faixa “Reunião de Matuto”. A música, que... Portal Pop Mais|Do R7 13/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h19 ) twitter

reuniao de matuto md chefe major rd Portal Pop Mais

MD Chefe e Major RD lançam hoje (13) a faixa “Reunião de Matuto”. A música, que tem composição assinada por ambos os rappers, carrega uma narrativa de identidade preta, conquistas e ostentação, além de tecer críticas diretas a políticas públicas que vêm sendo vistas como formas de censura e silenciamento cultural.

Para saber mais sobre essa poderosa mensagem e a letra impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

