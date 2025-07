Apresentador do “MasterChef” é demitido após receber mais de 80 denúncias de assédio O apresentador do Masterchef do Reino Unido, Gregg Wallace, foi demitido, nesta segunda-feira (14), acusado de... Portal Pop Mais|Do R7 14/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apresentador do Portal Pop Mais

O apresentador do Masterchef do Reino Unido, Gregg Wallace, foi demitido, nesta segunda-feira (14), acusado de manter um comportamento inadequado. Ele recebeu dezenas de denúncias, das quais 83 foram analisadas. Segundo a BBC News, um relatório independente confirmou 45 acusações contra o comunicador, e envolvem assédio, piadas sexuais e declarações racistas e até ficar nu no ambiente de trabalho.

Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Marrone revela batalha silenciosa contra depressão e crises de ansiedade após cirurgia

Morre atriz coreana Kang Seo Ha, aos 31 anos

Azealia Banks acusa Conor McGregor de enviar fotos de nudez sem consentimento