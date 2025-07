Apresentador morre após ser agredido com furadora na cabeça em SP A pequena cidade de Várzea Paulista, no interior de São Paulo, foi palco de uma tragédia... Portal Pop Mais|Do R7 08/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h18 ) twitter

A pequena cidade de Várzea Paulista, no interior de São Paulo, foi palco de uma tragédia que abalou toda a comunidade local. O apresentador de TV Luiz Flávio de Brito, de 51 anos, mais conhecido como Luiz Brito, teve sua vida interrompida de forma brutal e covarde após ser violentamente atacado com uma furadeira elétrica na cabeça. O crime ocorreu no domingo (6) e, apesar dos esforços médicos, Luiz teve morte cerebral confirmada no Hospital São Vicente, em Jundiaí, na última segunda-feira (7).

Para mais detalhes sobre essa tragédia que chocou a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

