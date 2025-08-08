Arlindo Cruz, a voz do samba: relembre seus maiores sucessos que marcaram gerações
Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba brasileiro, faleceu na tarde desta sexta-feira (8), no...
Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba brasileiro, faleceu na tarde desta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro, aos 66 anos. Com uma carreira de mais de 40 anos, o cantor, compositor e instrumentista deixa um vasto legado de mais de 550 composições registradas, que atravessaram gerações e mantiveram viva a essência do samba.
Para saber mais sobre a trajetória e os sucessos de Arlindo Cruz
