Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Arlindo Cruz, a voz do samba: relembre seus maiores sucessos que marcaram gerações

Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba brasileiro, faleceu na tarde desta sexta-feira (8), no...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Arlindo Cruz, a voz do samba: relembre seus maiores sucessos que marcaram gerações Portal Pop Mais

Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba brasileiro, faleceu na tarde desta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro, aos 66 anos. Com uma carreira de mais de 40 anos, o cantor, compositor e instrumentista deixa um vasto legado de mais de 550 composições registradas, que atravessaram gerações e mantiveram viva a essência do samba.

Para saber mais sobre a trajetória e os sucessos de Arlindo Cruz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.