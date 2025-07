“Arruma Nada”: single cypher inédito reúne oito jovens MCs da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro O rap nacional acaba de ganhar um novo e potente capítulo com o lançamento do single... Portal Pop Mais|Do R7 18/07/2025 - 20h18 (Atualizado em 18/07/2025 - 20h18 ) twitter

O rap nacional acaba de ganhar um novo e potente capítulo com o lançamento do single cypher “Arruma Nada”. A faixa, que vem acompanhada de clipe, reúne oito jovens MCs da Cidade de Deus, comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro – Dáblio, Mule7a, NewDrip TMK, WD das Levadas, Saucev7, MK O Caneta, Deivin e Lucas Rocky – e conta com produção assinada por Gustavinho O Mago, referência na cena urbana carioca pela sua sonoridade autêntica que combina beats modernos com a intensidade das ruas.

Para saber mais sobre essa poderosa expressão da cultura urbana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

