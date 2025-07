“Arrumando as Malas” alcança vice-liderança com especial em homenagem a Cazuza gravado no Circo Voador O programa “Arrumando as Malas”, exibido aos domingos às 9h30 da manhã no SBT Interior, conquistou... Portal Pop Mais|Do R7 21/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 21/07/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“Arrumando as Malas” alcança vice-liderança com especial em homenagem a Cazuza gravado no Circo Voador Portal Pop Mais

O programa “Arrumando as Malas”, exibido aos domingos às 9h30 da manhã no SBT Interior, conquistou o segundo lugar isolado de audiência com a edição especial gravada no Circo Voador, no Rio de Janeiro, durante o show em homenagem a Cazuza.

Para saber mais sobre essa emocionante homenagem e o sucesso do programa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Advogado tem vida afetada por “Don Juan” que aplicava golpes em mulheres

Antônia Fontenelle comenta morte de Preta Gil e relembra passado polêmico com cantora: “Te perdôo”

Além de Preta, Gilberto Gil enfrentou outra grande perda familiar nos anos 90