As estreias da semana nos streamings que você não pode perder; confira
As plataformas de streaming chegam com tudo nesta semana, trazendo novidades fresquinhas a partir desta segunda-feira...
As plataformas de streaming chegam com tudo nesta semana, trazendo novidades fresquinhas a partir desta segunda-feira (18) até o próximo domingo (24). A lista preparada pelo POP Mais vai fazer você ficar por dentro de todos os lançamentos da Netflix, HBO Max, Prime Video e Disney+.
As plataformas de streaming chegam com tudo nesta semana, trazendo novidades fresquinhas a partir desta segunda-feira (18) até o próximo domingo (24). A lista preparada pelo POP Mais vai fazer você ficar por dentro de todos os lançamentos da Netflix, HBO Max, Prime Video e Disney+.
Não perca a chance de conferir todas as novidades e se preparar para uma maratona incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Não perca a chance de conferir todas as novidades e se preparar para uma maratona incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: