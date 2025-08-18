Logo R7.com
As estreias da semana nos streamings que você não pode perder; confira

As plataformas de streaming chegam com tudo nesta semana, trazendo novidades fresquinhas a partir desta segunda-feira...

As plataformas de streaming chegam com tudo nesta semana, trazendo novidades fresquinhas a partir desta segunda-feira (18) até o próximo domingo (24). A lista preparada pelo POP Mais vai fazer você ficar por dentro de todos os lançamentos da Netflix, HBO Max, Prime Video e Disney+.

Não perca a chance de conferir todas as novidades e se preparar para uma maratona incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

