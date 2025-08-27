Assumiram? Diego Hypólito e Gil do Vigor chegam de mãos dadas a evento em São Paulo
Gil do Vigor e Diego Hypólito parecem ter oficializado de vez o affair. O economista e o ex-ginasta chegaram de mãos dadas ao Teatro Renault, em São Paulo, na noite desta terça-feira (26), para prestigiar a estreia de Glória Groove no papel de Madame Morrible, no aclamado musical Wicked.
