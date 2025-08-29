Atleta surpreende ao nadar usando celular; veja vídeo Se você acha que já viu de tudo na união entre esportes e tecnologia, prepare-se para... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 17h58 ) twitter

Atleta surpreende ao nadar usando celular; veja vídeo Portal Pop Mais

Se você acha que já viu de tudo na união entre esportes e tecnologia, prepare-se para conhecer a Fisioterapeuta Natália Bordalba – uma mulher que não apenas mergulha de cabeça na vida profissional e nos esportes, mas também nas águas, literalmente. Em um vídeo que vem arrancando sorrisos e aplausos nas redes sociais, Natália mostra que coordenação, força e equilíbrio não são exclusivos das piscinas olímpicas, mas também podem ser aliados… do uso do celular.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa performance impressionante!

