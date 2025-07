Ator Derek Dixon revela temer ter sido estuprado por Tyler Perry e rompe silêncio após processo de US$ 260 milhões O ator Derek Dixon, que integrou o elenco da série The Oval, falou publicamente pela primeira vez... Portal Pop Mais|Do R7 11/07/2025 - 10h59 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h59 ) twitter

O ator Derek Dixon, que integrou o elenco da série The Oval, falou publicamente pela primeira vez após mover uma ação judicial de US$ 260 milhões contra o produtor e cineasta Tyler Perry. Em entrevista ao portal The Hollywood Reporter, Dixon revelou que teme ter sido vítima de agressão sexual e relatou episódios de comportamento abusivo ocorridos na residência de Perry, na Geórgia.

Para mais detalhes sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

