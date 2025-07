Ator Maurício Silveira entra em coma após retirada de tumor O ator Maurício Silveira está em coma induzido após uma cirurgia de retirada de um tumor... Portal Pop Mais|Do R7 28/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 14h18 ) twitter

O ator Maurício Silveira está em coma induzido após uma cirurgia de retirada de um tumor no intestino. A informação foi divulgada pela família por meio de comunicado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a situação do ator e as atualizações de sua saúde.

