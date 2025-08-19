Ator Oscar Magrini será avô pela primeira vez
O ator Oscar Magrini anunciou que será avô pela primeira vez. Aos 63 anos, o artista...
O ator Oscar Magrini anunciou que será avô pela primeira vez. Aos 63 anos, o artista celebrou a novidade e afirmou estar vivendo um momento especial em família.
O ator Oscar Magrini anunciou que será avô pela primeira vez. Aos 63 anos, o artista celebrou a novidade e afirmou estar vivendo um momento especial em família.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: