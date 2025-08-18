Logo R7.com
Ator revela fobia por tomates e quase vomita durante programa ao vivo

Ralf Little, astro da série britânico-francesa ‘Death in Paradise’, virou assunto nas redes sociais após protagonizar...

Ralf Little, astro da série britânico-francesa ‘Death in Paradise’, virou assunto nas redes sociais após protagonizar uma cena inusitada. O ator surpreendeu ao revelar ter fobia de tomates e chegou a quase vomitar durante a atração, deixando colegas e telespectadores em choque.

