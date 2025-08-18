Ator revela fobia por tomates e quase vomita durante programa ao vivo Ralf Little, astro da série britânico-francesa ‘Death in Paradise’, virou assunto nas redes sociais após protagonizar... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ator revela fobia por tomates e quase vomita durante programa ao vivo Portal Pop Mais

Ralf Little, astro da série britânico-francesa ‘Death in Paradise’, virou assunto nas redes sociais após protagonizar uma cena inusitada. O ator surpreendeu ao revelar ter fobia de tomates e chegou a quase vomitar durante a atração, deixando colegas e telespectadores em choque.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa situação inusitada!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ingressos da turnê ‘Phonica’ de Marisa Monte começam a ser vendidos; veja datas e valores

Entenda a briga na família de Raul Gil que levou neta do apresentador a se manifestar

Fernanda Rodrigues anuncia volta de câncer e nova cirurgia