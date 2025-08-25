Atriz de ‘Ela é o Cara’ aparece irreconhecível após procedimentos estéticos
Amanda Bynes resolveu mostrar aos fãs o resultado de mais uma mudança estética: desta vez, nos...
Amanda Bynes resolveu mostrar aos fãs o resultado de mais uma mudança estética: desta vez, nos lábios. A atriz, que foi uma das queridinhas dos anos 2000 em filmes como Tudo que uma Garota Quer e Ela é o Cara, agora aos 39 anos segue surpreendendo com seu estilo próprio e suas transformações.
Amanda Bynes resolveu mostrar aos fãs o resultado de mais uma mudança estética: desta vez, nos lábios. A atriz, que foi uma das queridinhas dos anos 2000 em filmes como Tudo que uma Garota Quer e Ela é o Cara, agora aos 39 anos segue surpreendendo com seu estilo próprio e suas transformações.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre a trajetória de Amanda e suas recentes mudanças!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre a trajetória de Amanda e suas recentes mudanças!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: