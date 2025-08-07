Atriz de Ó Paí Ó é espancada pelo ex: ‘Tentou me sufocar e me matar’ A atriz baiana Lyu Árisson, famosa por sua atuação na franquia de filmes Ó Paí Ó,... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 18h18 ) twitter

A atriz baiana Lyu Árisson, famosa por sua atuação na franquia de filmes Ó Paí Ó, reapareceu nas redes sociais após ser vítima de uma tentativa de feminicídio. Visivelmente abalada e com marcas de agressão, ela relatou, com emoção, o ataque ocorrido em 25 de julho, dentro de sua residência, no Pelourinho, em Salvador.

