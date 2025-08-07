Logo R7.com
Atriz de Ó Paí Ó é espancada pelo ex: ‘Tentou me sufocar e me matar’

A atriz baiana Lyu Árisson, famosa por sua atuação na franquia de filmes Ó Paí Ó,...

A atriz baiana Lyu Árisson, famosa por sua atuação na franquia de filmes Ó Paí Ó, reapareceu nas redes sociais após ser vítima de uma tentativa de feminicídio. Visivelmente abalada e com marcas de agressão, ela relatou, com emoção, o ataque ocorrido em 25 de julho, dentro de sua residência, no Pelourinho, em Salvador.

