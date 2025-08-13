Logo R7.com
Atriz engravida do marido morto há 10 anos; entenda

Dez anos após perder o marido, Ryan Cosgrove, para um tumor cerebral, a atriz Laura Orrico...

Dez anos após perder o marido, Ryan Cosgrove, para um tumor cerebral, a atriz Laura Orrico vive um dos momentos mais emocionantes de sua vida: ela está grávida aos 48 anos, graças ao esperma congelado de Ryan. A história, marcada por amor, superação e perseverança, emociona e inspira, mostrando que sonhos podem se tornar realidade mesmo após períodos de dor profunda. O caso também destaca a reprodução assistida post-mortem, prática regulamentada em diversos países, incluindo o Brasil.

Saiba mais sobre essa emocionante história no Portal Pop Mais.

