Atriz que interpretou Chiquinha em Chaves sofre queda em teatro no México
A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, de 78 anos, conhecida mundialmente por viver a Chiquinha na série Chaves, sofreu uma queda no Teatro de los Insurgentes, na Cidade do México. Imagens registraram o momento em que a artista precisou de ajuda para se levantar, mas saiu caminhando do local.
