Atriz que interpretou Chiquinha em Chaves sofre queda em teatro no México

A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, de 78 anos, conhecida mundialmente por viver a...

Portal Pop Mais|Do R7

A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, de 78 anos, conhecida mundialmente por viver a Chiquinha na série Chaves, sofreu uma queda no Teatro de los Insurgentes, na Cidade do México. Imagens registraram o momento em que a artista precisou de ajuda para se levantar, mas saiu caminhando do local.

Para mais detalhes sobre o incidente e a saúde da atriz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

