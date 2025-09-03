Atriz que interpretou Chiquinha em Chaves sofre queda em teatro no México A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, de 78 anos, conhecida mundialmente por viver a... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 12h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atriz que interpretou Chiquinha em Chaves sofre queda em teatro no México Portal Pop Mais

A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, de 78 anos, conhecida mundialmente por viver a Chiquinha na série Chaves, sofreu uma queda no Teatro de los Insurgentes, na Cidade do México. Imagens registraram o momento em que a artista precisou de ajuda para se levantar, mas saiu caminhando do local.

Para mais detalhes sobre o incidente e a saúde da atriz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Deputada é alvo de pedido de cassação por acusação de “Teste do Sofá”

Morre Elias Moreira, ex-Participante do The Voice Brasil

Tokinho processa influenciador por capacitismo e assédio sexual em live