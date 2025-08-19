Aubrey Plaza dá rara declaração sobre morte do marido, Jeff Baena

Logo R7.com
Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

A atriz Aubrey Plaza, 41 anos, desabafou esta semana sobre a perda de seu marido, o roteirista Jeff Baena, falecido em janeiro deste ano, aos 47 anos. Em rara entrevista, Plaza se abriu sobre o luto durante participação no podcast Good Hang, apresentado por Amy Poehler.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a emocionante declaração da atriz.

