Avô é preso por abusar de filha e trancar neta em máquina de lavar

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu nesta quarta-feira um homem de 48 anos acusado de cometer crimes sexuais contra a própria filha, de 23 anos, e sua neta, uma criança de apenas 6 anos. As investigações revelaram um cenário de crueldade, com relatos de tortura, abusos e até mesmo o confinamento da menina dentro de uma máquina de lavar roupas.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

