Azzy lança "Agi Igual Homem"; veja letra Com uma batida pulsante e olhar crítico sobre os papéis de gênero, Azzy lança, no dia 31 de julho,... Portal Pop Mais|Do R7 01/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 11h58 )

azzy Portal Pop Mais

Com uma batida pulsante e olhar crítico sobre os papéis de gênero, Azzy lança, no dia 31 de julho, às 21h, o single “Agi Igual Homem”, uma colaboração de peso com Wey e Pedro Lotto, dois dos principais nomes da produção musical no trap nacional atualmente. A faixa, que chega via Warner Music Brasil, estará disponível em todas as plataformas digitais e chega para marcar mais um capítulo da trajetória potente da artista, que não tem medo de dizer o que pensa.

