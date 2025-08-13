Babi Cruz relembra traição de Arlindo e filho fora do casamento: ‘A amante ligou’ O casamento de Arlindo Cruz e Babi Cruz, que para muitos aparentava ser estável, foi marcado... Portal Pop Mais|Do R7 13/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h58 ) twitter

Arlindo Cruz Portal Pop Mais

O casamento de Arlindo Cruz e Babi Cruz, que para muitos aparentava ser estável, foi marcado por momentos conturbados ao longo dos anos. Pouca gente sabe, mas a viúva do sambista, falecido em 8 de agosto, já enfrentou e perdoou uma traição grave do cantor, que resultou no nascimento de um filho fora da união, pouco depois da chegada de Arlindinho, em 1991.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

