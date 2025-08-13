Logo R7.com
Babi Cruz relembra traição de Arlindo e filho fora do casamento: ‘A amante ligou’

O casamento de Arlindo Cruz e Babi Cruz, que para muitos aparentava ser estável, foi marcado...

Arlindo Cruz Portal Pop Mais

O casamento de Arlindo Cruz e Babi Cruz, que para muitos aparentava ser estável, foi marcado por momentos conturbados ao longo dos anos. Pouca gente sabe, mas a viúva do sambista, falecido em 8 de agosto, já enfrentou e perdoou uma traição grave do cantor, que resultou no nascimento de um filho fora da união, pouco depois da chegada de Arlindinho, em 1991.

