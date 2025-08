Baixa audiência marca despedida de Sandman na Netflix A segunda temporada de Sandman na Netflix não empolgou aos fãs. A audiência caiu em relação... Portal Pop Mais|Do R7 06/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 13h58 ) twitter

Baixa audiência marca despedida de Sandman na Netflix Portal Pop Mais

A segunda temporada de Sandman na Netflix não empolgou aos fãs. A audiência caiu em relação à estreia de 2022, mesmo com a estratégia de dividir os episódios em duas partes. A demora de quase três anos entre as temporadas pesou, e muito, na perda de interesse do público.

Para saber mais sobre a despedida de Sandman e os detalhes que levaram a essa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

