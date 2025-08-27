Bárbara Evans vive susto com a filha Ayla, de 4 anos, após acidente doméstico: “Meu coração tá palpitando”
A ex-modelo e ex-‘A Fazenda’ Bárbara Evans, de 34 anos, passou por um verdadeiro susto na...
A ex-modelo e ex-‘A Fazenda’ Bárbara Evans, de 34 anos, passou por um verdadeiro susto na manhã de terça-feira (27). Sua filha mais velha, Ayla, de 4 anos, sofreu um acidente doméstico antes de ir para a escola e precisou levar pontos no queixo.
A ex-modelo e ex-‘A Fazenda’ Bárbara Evans, de 34 anos, passou por um verdadeiro susto na manhã de terça-feira (27). Sua filha mais velha, Ayla, de 4 anos, sofreu um acidente doméstico antes de ir para a escola e precisou levar pontos no queixo.
Para saber mais sobre o desabafo emocionante de Bárbara e os detalhes do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre o desabafo emocionante de Bárbara e os detalhes do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: