Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Bárbara Evans vive susto com a filha Ayla, de 4 anos, após acidente doméstico: “Meu coração tá palpitando”

A ex-modelo e ex-‘A Fazenda’ Bárbara Evans, de 34 anos, passou por um verdadeiro susto na...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Bárbara Evans vive susto com a filha Ayla, de 4 anos, após acidente doméstico: “Meu coração tá palpitando” Portal Pop Mais

A ex-modelo e ex-‘A Fazenda’ Bárbara Evans, de 34 anos, passou por um verdadeiro susto na manhã de terça-feira (27). Sua filha mais velha, Ayla, de 4 anos, sofreu um acidente doméstico antes de ir para a escola e precisou levar pontos no queixo.

Para saber mais sobre o desabafo emocionante de Bárbara e os detalhes do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.