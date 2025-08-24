Logo R7.com
Bella Campos ironiza crítica ao aparecer com sobrancelha descolorida no Festival de Gramado

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Bella Campos Portal Pop Mais

A atriz Bella Campos usou do bom humor para responder a uma crítica recebida nas redes sociais após surgir com as sobrancelhas descoloridas durante sua participação no Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul, na última quinta-feira (21).

