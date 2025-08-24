Bella Campos ironiza crítica ao aparecer com sobrancelha descolorida no Festival de Gramado A atriz Bella Campos usou do bom humor para responder a uma crítica recebida nas redes sociais após surgir com as sobrancelhas descoloridas... Portal Pop Mais|Do R7 24/08/2025 - 17h17 (Atualizado em 24/08/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bella Campos Portal Pop Mais

A atriz Bella Campos usou do bom humor para responder a uma crítica recebida nas redes sociais após surgir com as sobrancelhas descoloridas durante sua participação no Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul, na última quinta-feira (21).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa divertida situação!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ludmilla rebate críticas ao seu inglês após show em festival nos EUA: “Tô rindo com 300 mil dólares a mais na conta”

Neymar Jr presta homenagem emocionante no aniversário de 14 anos do filho Davi Lucca

Mulher é presa após se passar por juíza, promotora e chefe da Interpol