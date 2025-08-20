Logo R7.com
Bia Miranda e influenciador Gato Preto sofrem acidente em São Paulo

A ex-participante de A Fazenda Bia Miranda e o influenciador digital Gato Preto se envolveram em...

A ex-participante de A Fazenda Bia Miranda e o influenciador digital Gato Preto se envolveram em um acidente de carro na manhã desta quarta-feira (20), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das principais vias de São Paulo.

