Bia Miranda e outros 14 influenciadores são investigados por promover jogo de aposta A investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre a divulgação ilegal de jogos de... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bia Miranda e outros 14 influenciadores são investigados por promover jogo de aposta Portal Pop Mais

A investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre a divulgação ilegal de jogos de apostas online levou, nesta quinta-feira (7), à deflagração da Operação Desfortuna. Entre os alvos estão 15 influenciadores digitais, incluindo Bia Miranda e Samuel Sant’Anna, conhecido como “Gato Preto”. A operação foi realizada de forma simultânea em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Para saber mais sobre essa investigação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Vida conturbada e investigada pela polícia: quem é Bia Miranda?

Falta 1 mês para a abertura dos portões da segunda edição do The Town

Quem é a nova namorada de Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil?