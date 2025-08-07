Bia Miranda e outros 14 influenciadores são investigados por promover jogo de aposta
A investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre a divulgação ilegal de jogos de...
A investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre a divulgação ilegal de jogos de apostas online levou, nesta quinta-feira (7), à deflagração da Operação Desfortuna. Entre os alvos estão 15 influenciadores digitais, incluindo Bia Miranda e Samuel Sant’Anna, conhecido como “Gato Preto”. A operação foi realizada de forma simultânea em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
A investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre a divulgação ilegal de jogos de apostas online levou, nesta quinta-feira (7), à deflagração da Operação Desfortuna. Entre os alvos estão 15 influenciadores digitais, incluindo Bia Miranda e Samuel Sant’Anna, conhecido como “Gato Preto”. A operação foi realizada de forma simultânea em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
Para saber mais sobre essa investigação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa investigação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: