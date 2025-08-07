Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Bia Miranda e outros 14 influenciadores são investigados por promover jogo de aposta

A investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre a divulgação ilegal de jogos de...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Bia Miranda e outros 14 influenciadores são investigados por promover jogo de aposta Portal Pop Mais

A investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre a divulgação ilegal de jogos de apostas online levou, nesta quinta-feira (7), à deflagração da Operação Desfortuna. Entre os alvos estão 15 influenciadores digitais, incluindo Bia Miranda e Samuel Sant’Anna, conhecido como “Gato Preto”. A operação foi realizada de forma simultânea em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Para saber mais sobre essa investigação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.