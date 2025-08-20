Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Bia Miranda fala após acidente com Porsche em SP: “Isso é lixo”

Bia Miranda se pronunciou nas redes sociais depois de sofrer um acidente de carro ao lado...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Bia Miranda se pronunciou nas redes sociais depois de sofrer um acidente de carro ao lado de Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, na madrugada desta quarta-feira (20), em São Paulo. O episódio, que assustou seguidores, aconteceu quando o Porsche do influenciador colidiu com outro veículo e acabou atingindo um poste de semáforo na movimentada Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste da cidade.

Para mais detalhes sobre o ocorrido e a declaração de Bia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.