Bia Miranda fala após acidente com Porsche em SP: “Isso é lixo”
Bia Miranda se pronunciou nas redes sociais depois de sofrer um acidente de carro ao lado de Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, na madrugada desta quarta-feira (20), em São Paulo. O episódio, que assustou seguidores, aconteceu quando o Porsche do influenciador colidiu com outro veículo e acabou atingindo um poste de semáforo na movimentada Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste da cidade.
