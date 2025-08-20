Logo R7.com
Bia Miranda queima roupas de Gato Preto

Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, publicou nos stories do Instagram, na madrugada desta quarta-feira (20),...

Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, publicou nos stories do Instagram, na madrugada desta quarta-feira (20), um vídeo em que ela e Gato Preto colocam fogo nas roupas dele que estavam na casa de Isa Soares, com quem ele havia se relacionado antes de reatar com a influenciadora.

Não perca os detalhes dessa polêmica! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

