Bia Miranda revela que havia terminado com Gato Preto antes dele ser flagrado com duas mulheres
A influenciadora Bia Miranda se pronunciou nesta quinta-feira (21) pela primeira vez após sofrer um acidente...
A influenciadora Bia Miranda se pronunciou nesta quinta-feira (21) pela primeira vez após sofrer um acidente de carro ao lado do então namorado, o cantor Gato Preto. Em uma série de declarações, ela pediu desculpas pelo ocorrido, esclareceu detalhes sobre a colisão e confirmou que o relacionamento chegou ao fim ainda no dia do acidente.
Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
