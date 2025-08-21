Bia Miranda revela que havia terminado com Gato Preto antes dele ser flagrado com duas mulheres A influenciadora Bia Miranda se pronunciou nesta quinta-feira (21) pela primeira vez após sofrer um acidente... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 15h26 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h26 ) twitter

bia miranda Portal Pop Mais

A influenciadora Bia Miranda se pronunciou nesta quinta-feira (21) pela primeira vez após sofrer um acidente de carro ao lado do então namorado, o cantor Gato Preto. Em uma série de declarações, ela pediu desculpas pelo ocorrido, esclareceu detalhes sobre a colisão e confirmou que o relacionamento chegou ao fim ainda no dia do acidente.

