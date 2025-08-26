Bia Miranda tem bens bloqueados pela Justiça após acusação de descumprir contrato publicitário Bia Miranda, de 21 anos, está enfrentando mais uma polêmica em sua carreira. A influenciadora digital,... Portal Pop Mais|Do R7 26/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h39 ) twitter

Bia Miranda, de 21 anos, está enfrentando mais uma polêmica em sua carreira. A influenciadora digital, que ficou conhecida nacionalmente depois de participar de realities e se tornar um dos nomes mais comentados da internet, teve bens bloqueados pela Justiça no valor de R$ 90 mil. A decisão acontece após um processo movido pela empresa FANFEVER, que acusa a jovem de descumprir um contrato publicitário firmado em dezembro de 2024.

