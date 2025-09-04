Logo R7.com
Bilionário britânico gasta R$ 270 mil em óvulos de modelo para “não ter filhos feios”

O empresário britânico Barrie Dewitt-Barlow, de 54 anos, voltou a movimentar a imprensa internacional após revelar...

O empresário britânico Barrie Dewitt-Barlow, de 54 anos, voltou a movimentar a imprensa internacional após revelar uma decisão polêmica sobre sua vida pessoal. O bilionário, que tem fortuna estimada em mais de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão), contou que desembolsou cerca de US$ 50 mil (R$ 270 mil) para garantir os óvulos de uma modelo que desfilava em Miami.

