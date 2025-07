BLACKPINK tem crescimento de 152% na Deezer após o lançamento de “JUMP” BLACKPINK fez seu aguardado comeback na última sexta-feira, 11, com o single “JUMP”, uma faixa pulsante... Portal Pop Mais|Do R7 15/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 12h38 ) twitter

BLACKPINK tem crescimento de 152% na Deezer após o lançamento de “JUMP” Portal Pop Mais

BLACKPINK fez seu aguardado comeback na última sexta-feira, 11, com o single “JUMP”, uma faixa pulsante que resgata o clima vibrante das pistas dos anos 90 com a identidade feroz do grupo. Desde a estreia, já conquistou os fãs na Deezer.

Para mais detalhes sobre o crescimento impressionante da banda e suas novas músicas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

