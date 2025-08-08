Logo R7.com
Bloco do Caos embarca para a 4ª turnê europeia e leva na bagagem o novo EP com versões enérgicas de Skank, Natiruts e Cidade Negra

O Bloco do Caos disponibiliza no dia 8 de agosto seu mais novo projeto musical, o...

O Bloco do Caos disponibiliza no dia 8 de agosto seu mais novo projeto musical, o EP “Nosso Canto”, que traz versões de grandes canções do reggae nacional e mais algumas surpresas. O público foi preparado com o lançamento dos singles “Pacato Cidadão”, (hit do clássico álbum “Calango”, do Skank) , “Naticongo”, faixa emblemática dos brasilienses do Natiruts, e a autoral “Nosso Canto”, que dá nome ao EP. (Ouça agora!)

Para saber mais sobre essa emocionante jornada musical, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

