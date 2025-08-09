Boxeador japonês morre por conta de golpes sofridos na luta
O pugilista japonês Shigetoshi Kotari morreu na última sexta-feira (9) em decorrência de ferimentos sofridos no...
O pugilista japonês Shigetoshi Kotari morreu na última sexta-feira (9) em decorrência de ferimentos sofridos no ringue durante a luta com o conterrâneo Yamato Hata. A disputa ocorreu em em 2 de agosto, e valia o título Super Pena da Federação de Boxe do Pacífico e do Leste.
