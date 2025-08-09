Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Boxeador japonês morre por conta de golpes sofridos na luta

O pugilista japonês Shigetoshi Kotari morreu na última sexta-feira (9) em decorrência de ferimentos sofridos no...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Boxeador japonês morre por conta de golpes sofridos na luta Portal Pop Mais

O pugilista japonês Shigetoshi Kotari morreu na última sexta-feira (9) em decorrência de ferimentos sofridos no ringue durante a luta com o conterrâneo Yamato Hata. A disputa ocorreu em em 2 de agosto, e valia o título Super Pena da Federação de Boxe do Pacífico e do Leste.

Saiba mais sobre essa tragédia no boxe e as homenagens prestadas a Shigetoshi Kotari no Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.