Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Brasileiro que viajou por 80 países de moto morre após colisão com ônibus no Chile

O catarinense Alex Tibola e a tia dele, Liane Tibola, morreram no último sábado (9) após...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Brasileiro que viajou por 80 países de moto morre após colisão com ônibus no Chile Portal Pop Mais

O catarinense Alex Tibola e a tia dele, Liane Tibola, morreram no último sábado (9) após a motocicleta em que estavam bater em um ônibus de passageiros no Chile. O acidente aconteceu no setor Ponte Becerra, em Alto Cofre, na rodovia 7 Sul, próximo a Villa Cerro Castillo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa tragédia.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.