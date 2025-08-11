Brasileiro que viajou por 80 países de moto morre após colisão com ônibus no Chile O catarinense Alex Tibola e a tia dele, Liane Tibola, morreram no último sábado (9) após... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 09h38 ) twitter

Brasileiro que viajou por 80 países de moto morre após colisão com ônibus no Chile Portal Pop Mais

O catarinense Alex Tibola e a tia dele, Liane Tibola, morreram no último sábado (9) após a motocicleta em que estavam bater em um ônibus de passageiros no Chile. O acidente aconteceu no setor Ponte Becerra, em Alto Cofre, na rodovia 7 Sul, próximo a Villa Cerro Castillo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa tragédia.

