Brasileiro que viajou por 80 países de moto morre após colisão com ônibus no Chile
O catarinense Alex Tibola e a tia dele, Liane Tibola, morreram no último sábado (9) após...
O catarinense Alex Tibola e a tia dele, Liane Tibola, morreram no último sábado (9) após a motocicleta em que estavam bater em um ônibus de passageiros no Chile. O acidente aconteceu no setor Ponte Becerra, em Alto Cofre, na rodovia 7 Sul, próximo a Villa Cerro Castillo.
O catarinense Alex Tibola e a tia dele, Liane Tibola, morreram no último sábado (9) após a motocicleta em que estavam bater em um ônibus de passageiros no Chile. O acidente aconteceu no setor Ponte Becerra, em Alto Cofre, na rodovia 7 Sul, próximo a Villa Cerro Castillo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa tragédia.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: