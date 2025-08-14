Brasileiros faixa-preta de jiu-jitsu imobilizam ladrão em Barcelona; assista Dois irmãos brasileiros, faixa-preta de jiu-jitsu, ajudaram a capturar um ladrão nas ruas de Barcelona, Espanha.... Portal Pop Mais|Do R7 14/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h39 ) twitter

Dois irmãos brasileiros, faixa-preta de jiu-jitsu, ajudaram a capturar um ladrão nas ruas de Barcelona, Espanha. O caso foi registrado por câmeras de segurança e repercutiu nas redes sociais após a divulgação das imagens.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre essa incrível história!

