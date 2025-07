Brasília quer repetir sucesso de Lady Gaga em Copacabana com megashow gratuito de rock em 2026 Inspirado pelo impacto global do festival Todo Mundo no Rio, que parou Copacabana com a performance... Portal Pop Mais|Do R7 31/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h18 ) twitter

Inspirado pelo impacto global do festival Todo Mundo no Rio, que parou Copacabana com a performance histórica de Lady Gaga e Madonna, Brasília quer entrar para o circuito de megashows gratuitos e já mira o início de 2026 para realizar um festival de rock de grandes proporções, gratuito e aberto ao público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre este evento que promete agitar a capital!

