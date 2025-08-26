Brenner Bianco lança single “Desertos da Desilusão” como prévia do álbum Ecos do Silêncio
O cantor e compositor Brenner Bianco lançou o single “Desertos da Desilusão”, que fará parte de seu próximo álbum, Ecos do Silêncio, previsto para este ano. A faixa traz uma sonoridade intensa, marcada por riffs de guitarra densos, arranjos que transitam entre o rock alternativo e o moderno, além de letras que exploram a aridez emocional de relações em declínio.
