Brent Hinds, ex-guitarrista e cofundador do Mastodon, morre em acidente de moto aos 51 anos O músico William Brent Hinds, ex-guitarrista e um dos fundadores da banda de metal Mastodon, morreu... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 21/08/2025 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brent Hinds, ex-guitarrista do Mastodon, morre em acidente de moto aos 51 anos Portal Pop Mais

O músico William Brent Hinds, ex-guitarrista e um dos fundadores da banda de metal Mastodon, morreu aos 51 anos após um acidente de motocicleta em Atlanta, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (20).

Para mais detalhes sobre essa trágica perda, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Veja a possível setlist do show “Phonica – Marisa Monte & Orquestra ao Vivo”

Noiva de Cristiano Ronaldo exibe boa forma em pedalada ao pôr do sol na Arábia Saudita

Green Day cancela show no Rio por conflito de agenda com Copa do Brasil