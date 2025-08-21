Logo R7.com
Brent Hinds, ex-guitarrista e cofundador do Mastodon, morre em acidente de moto aos 51 anos

O músico William Brent Hinds, ex-guitarrista e um dos fundadores da banda de metal Mastodon, morreu...

O músico William Brent Hinds, ex-guitarrista e um dos fundadores da banda de metal Mastodon, morreu aos 51 anos após um acidente de motocicleta em Atlanta, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (20).

