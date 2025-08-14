Briga entre filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe durante parabéns do irmão viraliza na web
A comemoração do último mesversário de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe,...
A comemoração do último mesversário de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, acabou rendendo um momento inusitado que tomou conta das redes sociais. Durante o “parabéns” para celebrar os 11 meses do bebê, as filhas mais velhas do casal protagonizaram uma pequena briga que divertiu os seguidores.
A comemoração do último mesversário de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, acabou rendendo um momento inusitado que tomou conta das redes sociais. Durante o “parabéns” para celebrar os 11 meses do bebê, as filhas mais velhas do casal protagonizaram uma pequena briga que divertiu os seguidores.
Para saber todos os detalhes dessa divertida situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: