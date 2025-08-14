Briga entre filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe durante parabéns do irmão viraliza na web A comemoração do último mesversário de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe,... Portal Pop Mais|Do R7 14/08/2025 - 13h40 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Briga entre filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe durante parabéns do irmão viraliza na web Portal Pop Mais

A comemoração do último mesversário de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, acabou rendendo um momento inusitado que tomou conta das redes sociais. Durante o “parabéns” para celebrar os 11 meses do bebê, as filhas mais velhas do casal protagonizaram uma pequena briga que divertiu os seguidores.

Para saber todos os detalhes dessa divertida situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Um mês após a morte, família organiza missa em homenagem a Preta Gil no Pelourinho

Com dois filhos, Viih Tube revela vasectomia de Eliezer e descarta terceiro bebê

Bela Gil revela que quase gerou filho para Preta Gil: “Seria o forninho”