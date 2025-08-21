Britney está ciente dos convites para show no Brasil em 2026 e pediu prazo para responder, diz insider
Britney Spears está oficialmente no radar dos grandes eventos brasileiros. Segundo um insider próximo ao mercado...
Britney Spears está oficialmente no radar dos grandes eventos brasileiros. Segundo um insider próximo ao mercado de entretenimento, a cantora recebeu convites para duas apresentações no país: um show gratuito na praia de Copacabana, dentro do festival Todo Mundo no Rio, e uma participação no Rock in Rio 2026. Ainda de acordo com a fonte, Britney está ciente das propostas e pediu um prazo para analisar e responder a ambos.
Britney Spears está oficialmente no radar dos grandes eventos brasileiros. Segundo um insider próximo ao mercado de entretenimento, a cantora recebeu convites para duas apresentações no país: um show gratuito na praia de Copacabana, dentro do festival Todo Mundo no Rio, e uma participação no Rock in Rio 2026. Ainda de acordo com a fonte, Britney está ciente das propostas e pediu um prazo para analisar e responder a ambos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a possível volta de Britney ao Brasil!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a possível volta de Britney ao Brasil!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: