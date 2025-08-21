Britney está ciente dos convites para show no Brasil em 2026 e pediu prazo para responder, diz insider

Logo R7.com
Britney Spears está oficialmente no radar dos grandes eventos brasileiros. Segundo um insider próximo ao mercado de entretenimento, a cantora recebeu convites para duas apresentações no país: um show gratuito na praia de Copacabana, dentro do festival Todo Mundo no Rio, e uma participação no Rock in Rio 2026. Ainda de acordo com a fonte, Britney está ciente das propostas e pediu um prazo para analisar e responder a ambos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a possível volta de Britney ao Brasil!

