Britney está ciente dos convites para show no Brasil em 2026 e pediu prazo para responder, diz insider Britney Spears está oficialmente no radar dos grandes eventos brasileiros. Segundo um insider próximo ao mercado... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 14h43 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h43 ) twitter

Britney está ciente dos convites para show no Brasil em 2026 e pediu prazo para responder, diz insider Portal Pop Mais

Britney Spears está oficialmente no radar dos grandes eventos brasileiros. Segundo um insider próximo ao mercado de entretenimento, a cantora recebeu convites para duas apresentações no país: um show gratuito na praia de Copacabana, dentro do festival Todo Mundo no Rio, e uma participação no Rock in Rio 2026. Ainda de acordo com a fonte, Britney está ciente das propostas e pediu um prazo para analisar e responder a ambos.

