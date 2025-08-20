Britney Spears causa preocupação após aparecer em vídeo com casa completamente suja
A cantora Britney Spears, 43, voltou a gerar comentários e preocupação entre fãs ao publicar, nesta...
A cantora Britney Spears, 43, voltou a gerar comentários e preocupação entre fãs ao publicar, nesta segunda-feira (18), um vídeo em sua casa. A artista aparece dançando em sua sala, mas o que chamou a atenção de muitos foram os detalhes do ambiente, incluindo o que internautas apontaram como possíveis fezes de cachorro no chão, além de sinais de desorganização.
A cantora Britney Spears, 43, voltou a gerar comentários e preocupação entre fãs ao publicar, nesta segunda-feira (18), um vídeo em sua casa. A artista aparece dançando em sua sala, mas o que chamou a atenção de muitos foram os detalhes do ambiente, incluindo o que internautas apontaram como possíveis fezes de cachorro no chão, além de sinais de desorganização.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: