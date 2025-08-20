Logo R7.com
Britney Spears causa preocupação após aparecer em vídeo com casa completamente suja

A cantora Britney Spears, 43, voltou a gerar comentários e preocupação entre fãs ao publicar, nesta...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

britney spears Portal Pop Mais

A cantora Britney Spears, 43, voltou a gerar comentários e preocupação entre fãs ao publicar, nesta segunda-feira (18), um vídeo em sua casa. A artista aparece dançando em sua sala, mas o que chamou a atenção de muitos foram os detalhes do ambiente, incluindo o que internautas apontaram como possíveis fezes de cachorro no chão, além de sinais de desorganização.

