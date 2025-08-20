Britney Spears causa preocupação após aparecer em vídeo com casa completamente suja A cantora Britney Spears, 43, voltou a gerar comentários e preocupação entre fãs ao publicar, nesta... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 21h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

britney spears Portal Pop Mais

A cantora Britney Spears, 43, voltou a gerar comentários e preocupação entre fãs ao publicar, nesta segunda-feira (18), um vídeo em sua casa. A artista aparece dançando em sua sala, mas o que chamou a atenção de muitos foram os detalhes do ambiente, incluindo o que internautas apontaram como possíveis fezes de cachorro no chão, além de sinais de desorganização.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

POP Mais Indica: artistas norte-americanos para adicionar à sua playlist

Anitta desmente boatos sobre área VIP em festa de Bruna Marquezine

Influenciador francês morre durante transmissão ao vivo; Justiça abre investigação