Britney Spears está escrevendo dois romances Em meio a rumores de um possível retorno à música, Britney Spears anunciou via Instagram que... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 06h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 06h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Britney Spears está escrevendo dois romances Portal Pop Mais

Em meio a rumores de um possível retorno à música, Britney Spears anunciou via Instagram que anda muito ocupada, mas escrevendo romances literários.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre os novos projetos literários de Britney!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ex-marido de Preta Gil assume novo romance e debocha de críticas

Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa

Mulher ganha R$ 22 mil por mês vendendo leite materno para fisiculturistas