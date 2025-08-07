Britney Spears está escrevendo dois romances
Em meio a rumores de um possível retorno à música, Britney Spears anunciou via Instagram que...
Em meio a rumores de um possível retorno à música, Britney Spears anunciou via Instagram que anda muito ocupada, mas escrevendo romances literários.
Em meio a rumores de um possível retorno à música, Britney Spears anunciou via Instagram que anda muito ocupada, mas escrevendo romances literários.
Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre os novos projetos literários de Britney!
Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre os novos projetos literários de Britney!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: