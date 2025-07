Britney Spears pode lançar álbum em setembro e retornar aos palcos no VMA, dizem insiders Britney Spears pode estar preparando um retorno surpreendente à música. Segundo informações que circulam nas redes... Portal Pop Mais|Do R7 22/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h18 ) twitter

Britney Spears pode estar preparando um retorno surpreendente à música. Segundo informações que circulam nas redes sociais e em páginas dedicadas à artista, a cantora lançaria um novo álbum no dia 5 de setembro e faria uma apresentação especial no palco do Video Music Awards (VMA), com um medley de 10 minutos reunindo seus maiores sucessos.

Para mais detalhes sobre esse possível retorno, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

