BritneyCabana? O que se sabe sobre possível vinda de Britney Spears ao Brasil Britney Spears pode ser a próxima atração internacional a ocupar a icônica praia de Copacabana, no... Portal Pop Mais|Do R7 29/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h58 )

Britney Spears pode ser a próxima atração internacional a ocupar a icônica praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A cantora norte-americana teria recebido uma proposta formal para um show gratuito no Brasil em 2026, dentro da programação do festival Todo Mundo no Rio, iniciativa da Prefeitura do Rio que vem consolidando o mês de maio como um marco cultural na cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre esse possível show!

