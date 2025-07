Bruce Willis flagrado após relatos sobre piora no estado de saúde Bruce Willis foi visto na última quarta-feira (23), enquanto fazia um passeio de carro em Studio... Portal Pop Mais|Do R7 24/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h58 ) twitter

Bruce Willis flagrado após relatos sobre piora no estado de saúde Portal Pop Mais

Bruce Willis foi visto na última quarta-feira (23), enquanto fazia um passeio de carro em Studio City, Los Angeles, poucos dias depois que a imprensa internacional noticiou uma piora em sua condição de saúde. O ator de 70 anos, que recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal (DFT) em 2023, foi visto usando um boné no assento do passageiro ao lado de seu segurança. O astro de Hollywood também parou para falar com fãs, segundo relatou a ABC News.

Para mais detalhes sobre a situação de Bruce Willis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

