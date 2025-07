Bruna Biancardi mostra vídeo inédito do nascimento de Mel com Neymar Bruna Biancardi compartilhou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (10), um vídeo que reúne registros do... Portal Pop Mais|Do R7 10/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h18 ) twitter

bruna biancardi Portal Pop Mais

Bruna Biancardi compartilhou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (10), um vídeo que reúne registros do nascimento de sua segunda filha, Mel. As imagens foram registradas no Hospital São Luiz Star, em São Paulo, no último sábado (5).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse momento especial!

