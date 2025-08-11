Bruna Biancardi provoca polêmica ao homenagear Neymar no Dia dos Pais e frase divide a internet O clima de homenagem no Dia dos Pais ganhou contornos de polêmica nas redes sociais neste... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 11/08/2025 - 11h59 ) twitter

Bruna Biancardi provoca polêmica ao homenagear Neymar no Dia dos Pais e frase divide a internet Portal Pop Mais

O clima de homenagem no Dia dos Pais ganhou contornos de polêmica nas redes sociais neste último domingo (10). Bruna Biancardi usou seu Instagram para parabenizar NEYMAR., mas uma expressão na mensagem acabou virando assunto e dividindo opiniões. Ao se referir aos filhos do craque, a influenciadora usou o termo “outros filhos”, e a internet não perdoou.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

