Bruna Biancardi provoca polêmica ao homenagear Neymar no Dia dos Pais e frase divide a internet
O clima de homenagem no Dia dos Pais ganhou contornos de polêmica nas redes sociais neste...
O clima de homenagem no Dia dos Pais ganhou contornos de polêmica nas redes sociais neste último domingo (10). Bruna Biancardi usou seu Instagram para parabenizar NEYMAR., mas uma expressão na mensagem acabou virando assunto e dividindo opiniões. Ao se referir aos filhos do craque, a influenciadora usou o termo “outros filhos”, e a internet não perdoou.
Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
