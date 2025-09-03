Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Bruna Biancardi revela o quarto encantador da filha Mel; veja as fotos

Bruna Biancardi, de 31 anos, encantou os seguidores ao compartilhar nesta quarta-feira (3) detalhes do quarto...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Bruna Biancardi revela o quarto encantador da filha Mel; veja as fotos Portal Pop Mais

Bruna Biancardi, de 31 anos, encantou os seguidores ao compartilhar nesta quarta-feira (3) detalhes do quarto da filha caçula, Mel Biancardi, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr. A influenciadora mostrou o ambiente delicadamente decorado, com toques de estilo e aconchego pensados especialmente para a bebê.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.