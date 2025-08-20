Logo R7.com
Bruna Marquezine abre álbum do aniversário de 30 anos

A atriz Bruna Marquezine publicou nesta terça-feira (19) uma série de fotos da comemoração de seus 30 anos, realizada no último dia 15, na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro.

